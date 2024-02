Raid Sahraouiya au Maroc : le binôme français Salomé Raffi/Elise Pollini remporte la 10ème édition

L’équipe française s’est lancée dans cette aventure humaine et solidaire pour défendre l’Association « Un petit bagage d’amour », qui vise l’inclusion des catégories vulnérables, notamment les femmes et les familles en situation de précarité.

Dans une déclaration à la MAP, les deux participantes se sont réjouies de cette victoire, qui est la deuxième pour le binôme, notant qu’elles ont précédemment remporté la 6e édition du Raid Sahraouiya.

« L’expérience de cette année s’est avérée plus difficile en comparaison avec l’édition d’il y a quatre ans, mais nous avons essayé de tenir le coup », ont-elles fait savoir.

Faisant part de leur passion pour le sport et la découverte, Raffi et Pollini ont mis en avant l’importance de cet évènement qui consolide l’esprit solidaire et l’engagement responsable, tout en rassemblant des participantes du monde entier.

Quant à la deuxième position, elle est revenue à l’équipe marocaine composée de Narjiss El Fassi et Amal Adyel, sous les couleurs de l’Association SOS Villages d’Enfants au Maroc.

S’agissant de la troisième place, elle a été remportée par le binôme de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), composé d’Ernestine Umbiyeye (Rwanda) et de Rahinatu Wintina (Ghana), représentant l’association François Xavier Bagnoud (FXB) branche Rwanda.

La ville de Dakhla a vibré pendant toute une semaine, au rythme d’un événement exceptionnel célébrant la bonne cause et plaçant la question féminine, l’insertion sociale et la promotion des provinces du Sud au cœur de son action.

En dix ans, plus de 1000 participantes du monde entier ont pris part aux différentes éditions de ce tremplin sportif et ont pu soutenir plus de 90 associations. Sahraouiya, c’est l’histoire de femmes courageuses, déterminées à aller jusqu’au bout des épreuves, à s’entraider et surtout à défendre à l’unisson leurs associations.