Attaques houthis : La France va participer au “renforcement” de la défense aérienne des EAU

“À la suite des attaques du 17 janvier 2022, revendiquées par le mouvement yéménite houthi, qui ont visé Abou Dabi et coûté la vie à trois personnes, les Emirats arabes unis ont sollicité l’appui de la France au titre de l’accord de défense entre nos deux pays, signé en 1995 et renforcé en 2009. En réponse, En réponse, la France a décidé de participer au renforcement du dispositif de défense aérienne du territoire émirien”, indique-t-on dans un communiqué.

Selon la même source, “les armées françaises mobilisent les capacités déployées de manière permanente au sein des forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU), renforcées par des capacités de ravitaillement en vol et de défense sol-air”.

“Des opérations aériennes sont planifiées et conduites à partir de la base aérienne d’Al Dafra (BA 104), en étroite coordination avec les forces émiriennes, pour détecter et intercepter des attaques de drones ou de missiles de croisière visant les EAU”, ajoute l’état-major, notant que “des avions de chasse RAFALE conduisent ainsi, de manière régulière, des vols de surveillance au-dessus du territoire émirien”.

“Cet engagement au profit de la sécurité de notre allié émirien illustre le partenariat et la solidarité stratégiques qui lient nos deux pays”, poursuit-on.

“650 militaires des armées, directions et services servent au sein des FFEAU. Ils contribuent à la préservation des intérêts de la France dans la zone de responsabilité permanente (ZRP) et en zone maritime océan Indien (ZMOI), précise le communiqué.

Les FFEAU participent à la sécurité des intérêts et des ressortissants français à l’étranger; contribuent à la stabilité régionale; entretiennent une coopération avec nos partenaires régionaux, en particulier avec les Émirats arabes unis, et conduisent des activités de partenariat militaire opérationnel et disposent de points d’appui opérationnels et logistiques (base navale, base aérienne), explique l’état-major.

La France a condamné fermement, jeudi, les nouveaux tirs de drone contre les Émirats arabes unis, réaffirmant “sa solidarité et son plein soutien” aux Émirats arabes unis et faisant état de “sa détermination” “à poursuivre son engagement en faveur de la sécurité et la stabilité régionales”.

Le ministère émirati de la Défense a annoncé que son pays a intercepté et détruit “trois drones hostiles” ayant pénétré l’espace aérien national mercredi, après plusieurs attaques des rebelles Houthis du Yémen ces dernières semaines.

Les trois drones ont été interceptés et détruits dans une zone loin des zones habitées, a expliqué le ministère dans un communiqué publié sur Twitter mercredi soir.