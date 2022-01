Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré vendredi l’engagement des Etats-Unis envers la sécurité de ses partenaires du Golfe après l’attaque menée par les Houthis contre l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Dans un entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, M. Blinken “a condamné l’attaque menée par les Houthis le 17 janvier contre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui a frappé des sites civils aux Émirats arabes unis, notamment l’aéroport international d’Abou Dhabi, et tué et blessé des civils”, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.