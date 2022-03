Assemblée parlementaire de la Méditerranée : approbation de deux projets de résolution sur l’éducation et la migration

Au cours de la réunion de la Commission présidée par Gennaro Migliore, président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, les intervenants ont souligné qu’un dialogue constructif exige l’arbitrage de la raison et la volonté de toutes les parties de renoncer à la violence, à la haine, à l’extrémisme et au terrorisme, notant que les conséquences du conflit, de la violence et de l’extrémisme sont désastreuses pour l’humanité.

Ils ont souligné l’importance d’intensifier les efforts pour répandre la culture de la paix et la transformer d’une culture des élites en une culture des sociétés, des nations et des peuples, afin qu’elle devienne des convictions fermes et ancrées et des valeurs constantes parmi les peuples du monde indépendamment de leurs religions et de leurs cultures, permettant ainsi l’avancement de la coopération, de l’intégration et de la paix au lieu des cultures d’hostilité et de combat.

Ils ont poursuivi que les guerres et les conflits dans la région du Moyen-Orient, ainsi que dans de nombreux pays riverains de la Méditerranée, ont été exacerbés par la crise de la pandémie de Covid-19, alors que les violations contre les enfants ont augmenté à cause des enlèvements, de l’enrôlement, de l’exploitation sexuelle et des attaques contre les écoles et les hôpitaux, notamment dans les pays du Sahel et au Yémen.

S’agissant de l’immigration illégale, les participants ont mis en avant la nécessité d’étudier les conditions économiques des pays exportateurs de migrants et de les aider à les contenir, étant donné que le facteur économique est l’une des causes les plus importantes de l’immigration illégale.

Ils ont estimé que la question de l’immigration ne peut être abordée comme une question distincte, mais plutôt sur la base qu’elle est liée à toutes les lacunes sociales et économiques, ajoutant que les meilleures pratiques doivent être suivies afin que l’éducation soit un droit pour les enfants immigrés.

Le Maroc est représenté à cette réunion, à laquelle prennent part 120 participants représentant les parlements et gouvernements des pays du bassin méditerranéen, par les députés Mohamed Ahwit et Keltoum Naim, et les conseillers Abdelkader Al-Kihel et Moulay Idriss Al-Hassani Alaoui.

Au cours de cette session, les Émirats arabes unis et le Qatar devraient rejoindre l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée en tant que membres.

La 16e session de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée examine plusieurs questions, notamment le dialogue des civilisations, les droits de l’Homme et les activités économiques, sociales et environnementales. Par ailleurs, un projet de résolution sur les obstacles à l’éducation dans la région méditerranéenne et un autre sur les migrations sont présentés au cours de cette réunion.

Ont été également présentés au cours de cette session, un projet de résolution sur “Reconstruire en mieux : relance économique et réponses politiques à l’impact de la Covid-19 dans la région euro-méditerranéenne et du Golfe en 2021”, en plus d’un rapport et d’un projet de résolution sur le changement climatique et la dégradation de l’environnement dans le bassin méditerranéen.