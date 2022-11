Allemagne : la croissance économique en hausse malgré une inflation élevée

Malgré des conditions économiques mondiales difficiles avec la pandémie de coronavirus en cours, les goulots d’étranglement de l’approvisionnement, la hausse des prix et la guerre en Ukraine, la production économique a augmenté comme au cours des deux premiers trimestres de l’année (+0,8% et +0,1%), a indiqué l’Office fédéral de la statistique, Destatis, dans un communiqué. En effet, la production économique au 3e trimestre 2022 a été principalement tirée par les dépenses de consommation privées. Malgré la poursuite de l’inflation et la propagation de la crise de l’énergie, les consommateurs ont profité de la levée de presque toutes les restrictions liées au coronavirus au 3e trimestre 2022, relève la même source.

Dans l’ensemble, les dépenses de consommation privée ont grimpé de 1% par rapport au 2e trimestre. Par contre, les dépenses de consommation des administrations publiques ont gardé à peu près le niveau du trimestre précédent. En raison d’augmentations simultanées de la production, en particulier dans l’industrie automobile et dans la construction mécanique, la production économique du secteur manufacturier a augmenté au total de 0,9% par rapport au trimestre précédent, selon Destatis.

Pour soulager les ménages et les entreprises, l’Allemagne a annoncé fin septembre le déblocage de 200 milliards d’euros permettant de plafonner les prix. Pour les plus gros industriels, le gaz coûtera 7 centimes par kilowattheure, dans la limite de 70% de la consommation, dès le 1er janvier. Les PME bénéficieront d’un plafonnement à 12 centimes le kilowattheure à partir du 1er mars.