Algérie: un ancien PDG de Sonatrach sous les verrous

Dans le même procès, le tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger a également prononcé des peines d’emprisonnement contre des membres de famille de Ould Kaddour ainsi que d’autres responsables de Sonatrach, rapportent des médias locaux.

Le procureur de la république près le pôle pénal et économique du tribunal de Sidi M’hamed, avait requis, le 7 novembre dernier, une peine de 18 ans de prison ferme contre l’ancien PDG de Sonatrach Ould keddour, impliqué dans une affaire de corruption liée à l’acquisition de la raffinerie d’Augusta.

L’accusé principal, Ould Kaddour, a été poursuivi, notamment, pour conclusion de marchés publics contraires à la réglementation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et trafic d’influence.

Les vastes enquêtes pour corruption et népotisme lancées après la démission en avril 2019 de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression d’un mouvement populaire de contestation inédit “Hirak”, ont conduit à une série de procès toujours en cours.

Plusieurs personnalités et anciens responsables politiques, ainsi que de puissants patrons, de hauts fonctionnaires et de hauts gradés de l’armée sont jugés dans le cadre de ces procès. Ils sont poursuivis, notamment, pour corruption et enrichissement illicite.