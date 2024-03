Algérie/Foot: la 1ère ligue secouée par un scandale de match truqué

Disputant un match pour le compte de la 21e journée du championnat, MC El Bayadh s’est imposé face à l’US Souf (5-4), suscitant une vive polémique quant à la manière dont les buts de l’équipe gagnante ont été inscrits face à un adversaire sans réels enjeux pour arracher une victoire.

Des vidéos qui ont enflammé la toile en Algérie donnent l’impression comme si les défenseurs de l’USS ont laissé les joueurs adverses marquer les cinq buts, sans faire le moindre effort, rapportent des médias locaux.

Etant donné que l’US Souf est quasi relégable à la deuxième division amateur, puisqu’elle occupe la dernière place du classement; les internautes et les observateurs de la scène footballistique ont soupçonné un trucage du match en faveur d’El Bayadh luttant pour rester parmi les clubs de ligue 1.

La victoire d’El Bayadh à Oued Souf a eu pour premières conséquences l’amélioration du classement de l’équipe du Sud-ouest, alors que celle du Sud-est est mathématiquement reléguée en ligue 2 amateurs.

Face à ce scandale, la Commission de discipline de la ligue de football algérien a décidé d’enquêter sur le match, en convoquant 5 joueurs de chaque équipe et les secrétaires généraux des clubs.

Le football algérien est secoué ces derniers temps par plusieurs scandales et dysfonctionnements, le dernier en date a éclaté à cause du sélectionneur de l’équipe d’Algérie U20 qui a giflé plusieurs de ses joueurs pendant un match amical entre la sélection algérienne et son homologue tunisienne à Alger.