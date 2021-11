Akhannouch: l’application des décrets sur la protection sociale permettra à 3 millions de personnes de bénéficier de la couverture médicale

L’exécution des décrets d’application de la loi relative au régime d’Assurance Maladie Obligatoire de base et de celle instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, permettra à 3 millions de personnes de bénéficier de la couverture médicale dans le cadre du chantier de généralisation de la protection sociale, a indiqué, mercredi, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse, peu avant la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Akhannouch a souligné que l’Exécutif s’emploiera à mettre en œuvre des décrets d’application de “ce grand chantier royal relatif à la généralisation de la protection sociale”, dont la réalisation sera confiée à une commission interministérielle et technique qui en assurera le pilotage et le suivi.

Le Conseil de gouvernement examinera les décrets d’application des deux lois susmentionnées, a-t-il ajouté, expliquant qu’il s’agit des personnes assujetties au régime de contribution professionnelle unique (CPU) qui pourront payer leurs cotisations à partir de décembre prochain et bénéficier du régime d’Assurance Maladie Obligatoire le mois suivant.

Pour leur part, les commerçants et artisans qui tiennent une comptabilité et les auto-entrepreneurs pourront payer les cotisations à partir des mois de janvier et février respectivement et bénéficier de la couverture médicale le mois d’après, a fait savoir le chef du gouvernement.