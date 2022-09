AIEA : le G77+Chine, présidé par le Maroc, souligne l’importance de promouvoir la sûreté nucléaire

Il a fait part de la satisfaction du G77 quant aux activités de l’Agence visant à soutenir le développement des infrastructures de sûreté nucléaire dans les États membres, à leur demande, appelant l’AIEA à s’appuyer sur les expériences acquises pendant la pandémie de Covid-19 afin de renforcer sa capacité d’adaptation pour poursuivre ces activités face à des défis similaires à l’avenir. Selon M. Farhane, le Groupe apprécie, en particulier, l’assistance fournie par l’Agence, sur demande, aux pays en développement qui exploitent, étendent ou se lancent dans des programmes d’énergie nucléaire et de technologie des rayonnements pour établir ou renforcer leur infrastructure nationale de sûreté. Le G77 attache une grande importance à la sûreté des transports et apprécie la participation du Secrétariat aux efforts internationaux visant à examiner les questions liées au transport des matières radioactives, a-t-il fait savoir, rappelant que le groupe appuie les efforts continus de l’Agence pour résoudre les problèmes liés aux refus et aux retards dans l’expédition de matières radioactives, en particulier par voie aérienne.

Les efforts de l’AIEA dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de la gestion des connaissances en matière de sûreté nucléaire, de radiation, de transport et de déchets sont “de la plus haute importance pour le Groupe”, a soutenu M. Farhane, réitérant son soutien aux efforts de l’Agence pour acquérir, préserver et transférer aux États membres les connaissances et la mémoire organisationnelle en matière de sûreté nucléaire. Dans le domaine de la préparation et de la réponse aux urgences (EPR), M. Farhane s’est félicité des activités de l’Agence, tout en l’encourageant à les poursuivre. Par ailleurs, il a souligné le rôle important que joue la Commission des normes de sûreté (CSS) en fournissant des orientations sur l’approche et la stratégie d’établissement des normes de sûreté de l’Agence et en approuvant la publication de normes sur la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté du transport et des déchets, ainsi que sur la préparation et l’intervention en cas d’urgence. Enfin, M. Farhane a rappelé la position de principe du G77 selon laquelle les considérations de sûreté et de sécurité nucléaires ne doivent pas entraver l’utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques.

En janvier dernier, le Maroc avait pris pour la première fois la présidence du chapitre de Vienne du G77, une consécration qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.