Aïd Al Adha : plus de 17.000 têtes d’ovins et de caprins identifiées à Dakhla-Oued Eddahab

Intervenant dans le cadre d’une réunion de coordination à la wilaya sur les préparatifs de l’Aïd Al-Adha, le directeur régional de l’Agriculture de Dakhla-Oued Eddahab, El Cherif Larkem a souligné que la Direction a pris une batterie de mesures proactives pour accueillir Aid Al Adha dans de bonnes conditions, notant que l’offre en ovins et caprins est suffisante et couvre largement les besoins des citoyens, avec l’identification jusqu’à présent de plus de 17.000 têtes.

La Direction régionale de l’Agriculture a mis en place un comité pour assurer le suivi des prix et l’approvisionnement des marchés, a-t-il noté, indiquant que le Souk a déjà reçu 5.286 têtes en provenance notamment des communes d’Aousserd, de Tichla et de Bir Anzarane.

Un total de 192 têtes d’ovins ont été importées d’Espagne pour renforcer le cheptel destiné à l’abattage au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il précisé.

Pour sa part, la cheffe de service vétérinaire d’oued Eddahab, Siham El Kamch, a fait savoir que dans le cadre des préparatifs de l’Aïd Al-Adha, l’Office a mis en place un plan d’action, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) et l’Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC).

Elle a, dans ce sens, fait observer que le service vétérinaire avait entamé l’opération d’enregistrement des fermes d’élevage et d’engraissement des ovins et caprin et l’identification du cheptel destiné à l’abattage pour Aïd Al-Adha, ce qui permet aux citoyens l’acquisition d’animaux identifiés facilitant ainsi leur traçabilité en cas de besoin.

L’ONSSA a également renforcé, à l’approche d’Aïd Al Adha, le contrôle et la surveillance sanitaires des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, de l’eau d’abreuvement et des fientes de volaille au niveau des élevages, a-t-elle enchaîné.

Sur le plan communicationnel, Mme El Kamch a indiqué l’ONSSA mène des actions de sensibilisation sur le respect des principales mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Cette réunion a été l’occasion de débattre des moyens à même d’assurer la propreté des quartiers aussi bien avant qu’après l’avènement de l’Aid Al Adha et de mettre en place un programme spécial pour faciliter les déplacements des citoyens durant cette fête.