AG de l’ONU: urgence climatique, dette et inclusion numérique au cœur des priorités pour le FMI

L’importance d’agir face à l’urgence climatique, d’alléger la dette qui pèse sur les pays à faible revenu et de promouvoir l’inclusion numérique comme voie de progrès sont les principaux messages au centre de la participation du Fonds monétaire international (FMI) à la 78è session de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient du 19 au 23 septembre à New York.

Parmi les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui figure le changement climatique qui « nous affecte déjà de façon considérable », a déclaré à la MAP la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

La cheffe de l’institution financière internationale a souligné que cette problématique est l’un des trois axes sur lesquels le FMI met l’accent durant sa participation au sommet sur les Objectifs de développement durable qui se tient en marge du débat de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU.

Mme Georgieva a, en outre, cité la dette « qui a augmenté de façon spectaculaire et qui constitue un fardeau qui pèse sur les pays à faible revenu ».

Elle a, par ailleurs, mis en avant l’importance de l’inclusion numérique pour favoriser la croissance et la prospérité dans le monde, insistant sur l’impératif de la coopération et du partenariat afin de surmonter les défis actuels.

« Nous allons aussi mettre l’accent sur les moyens devant permettre aux institutions internationales de travailler ensemble de manière plus efficace », a-t-elle dit.

Dans ce cadre, la Directrice générale du FMI s’est entretenue avec l’envoyé spécial de l’ONU pour le financement de l’action climatique des efforts visant à réduire les obstacles à l’augmentation du financement pour surmonter les défis du changement climatique.

Sur son compte X (Ex-Twitter), Mme Georgieva a souligné que l’institution de Bretton Woods est “bien placée » pour aider à la mobilisation des ressources nécessaires et soutenir les pays pour développer leurs marchés de capitaux nationaux.

La cheffe du FMI s’est également jointe aux représentants des Etats membres lors du sommet sur les Objectifs de développement durable alors qu’ils s’engagent à entamer une nouvelle phase visant à accélérer la réalisation de ces objectifs d’ici 2030.

Lundi, Mme Georgieva a sonné la cloche d’ouverture de la Bourse de New York où elle a engagé des discussions sur la mission du FMI consistant à promouvoir la croissance économique mondiale et la stabilité financière, à encourager le commerce international et à réduire la pauvreté dans le monde.