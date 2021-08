Les talibans se sont rendus maîtres vendredi d’une première capitale provinciale, Zaranj (Sud-Ouest), sans réelle résistance des forces afghanes, déjà occupées à défendre plusieurs autres capitales provinciales à travers le pays.

Ils se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires ruraux, et dirigent désormais leurs offensives sur les grandes villes, encerclant plusieurs capitales provinciales, dont Kandahar et Hérat, deuxième et troisième villes les plus peuplées du pays.