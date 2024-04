A Ryad, l’impact de l’inflation sur les taux d’intérêt dominent les débats du Forum économique mondial

L’impact de l’inflation sur les taux d’intérêt ainsi que la nécessité de renforcer et diversifier les chaines d’approvisionnement au niveau mondial s’invitent largement aux débats marquant l’ouverture des travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial (WEF), qui se tient les 28 et 29 avril à Riyad en Arabie Saoudite.

S’exprimant à la séance inaugurale de cet événement économique d’envergure tenue sous le thème « De quel modèle de croissance avons-nous besoin », la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a indiqué que les taux d’intérêt impactent négativement les perspectives de croissance mondiale, plaidant pour une plus grande coopération et une reconstitution des marges de sécurité financière ainsi que pour une réduction de l’inflation.

Après avoir rappelé que la crise de COVID19 a coûté au monde entier environ environ 33.000 milliards de dollars, Mme Georgieva a mis en garde contre la dépendance à l’égard d’une seule source d’approvisionnement de base qui semblerait être désastreuse pour la croissance économique.

Elle a à ce titre fait savoir qu’au cours de la première décennie, la croissance économique s’était établie autour de 3% et qu’elle sera encore ralentie face au manque de productivité laquelle est nécessaire pour toute reprise économique, soulignant que la pandémie et la guerre en Ukraine ont révélé au grand jour que la dépendance à une seule source pour les chaînes d’approvisionnement mondiales est une chose « désastreuse ».

« En dépit des chocs multiples subis ces dernières années, nous avons légèrement revu à la hausse nos prévisions de croissance pour l’année 2024, qui s’établissent désormais à 3,2 % », a-t-elle dit, expliquant la flexibilité et la résilience de ces prévisions par la performance de certains pays.

Considérée comme une première du genre pour le forum, qui se tient habituellement à Davos, en Suisse, la réunion spéciale du WEF rassemble quelque 1000 participants, entre chefs d’État, décideurs politiques de différents pays du monde, hauts fonctionnaires, experts internationaux, leaders d’opinion et penseurs, issus des secteurs public et privé, d’organisations internationales et d’institutions académiques.

Lors de cette réunion spéciale, les participants se penchent deux jours durant sur l’examen de plusieurs thématiques liées à l’évolution de l’économie mondiale, dans le but de trouver des solutions communes et de relever les défis humains, climatiques et économiques, la réunion étant une occasion unique pour les décideurs du monde entier de trouver un terrain d’entente entre les différentes parties.

Les discussions porteront entre autres sur la coopération internationale, comme outil indispensable à la réalisation de la prospérité et le développement des sociétés, le soutien à une croissance inclusive et à la mise en place d’institutions capables de relever les défis économiques et la promotion de l’utilisation et de la diffusion des nouvelles technologies, ainsi qu’au développement de modèles économiques durables.

En marge du forum auquel participe le Maroc, le Royaume d’Arabie Saoudite accueillera une série d’expositions et d’événements parallèles pour jeter la lumière sur les dernières tendances et évolutions dans un certain nombre de domaines importants, notamment la durabilité, l’innovation et la culture.