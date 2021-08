A New York, le pass sanitaire désormais obligatoire pour différentes activités publiques

“Si vous n’êtes pas vacciné, malheureusement, vous ne pourrez pas participer à de nombreuses activités”, a déclaré M. de Blasio lors d’une conférence de presse.

Cette stratégie, qui semble être la première du genre aux États-Unis, intervient dans un contexte de pic national d’infections au Covid-19, dû en grande partie à la propagation de la variante delta chez les personnes non vaccinées.

“Si vous voulez participer pleinement à notre société, vous devez vous faire vacciner”, a martelé le maire de New York.

La métropole américaine va mettre en place un pass sanitaire appelé “Key to NYC Pass” pour que les New-Yorkais puissent fournir une preuve de vaccination pour les salles de sport, les restaurants et les divertissements en salle. Ce passe vaccinal entrera en vigueur le 16 août et sa mise en application commencera le 13 septembre.

“Il est temps que les gens considèrent la vaccination comme littéralement nécessaire pour vivre une vie pleine et heureuse”, a souligné M. de Blasio.

Environ 71 % des adultes de la ville de New York ont reçu une dose de vaccin et 66 % sont complètement vaccinés, selon les données du gouvernement.