9èmes Jeux de la francophonie : le Maroc rafle la tête du classement des médailles

Le Maroc a raflé un total de 58 médailles lors de la 9ème édition des Jeux de la francophonie qui se déroulaient du 28 juillet au 6 août à Kinshasa (République Démocratique du Congo), terminant ainsi, pour la première fois de son histoire, en tête du classement de cette manifestation sportive et culturelle.

Durant la dernière journée des compétitions de ces 9èmes Jeux de la francophonie, disputée samedi, le Maroc a fait sensation en remportant 23 médailles d’or, 16 d’argent et 19 de bronze.

Le Royaume, qui n’avait jamais remporté autant de médailles lors des Jeux de la francophonie, a établit ainsi un nouveau record en la matière, avec 42 médailles en athlétisme, 8 en judo, 5 en cyclisme sur route, 2 en lutte et une en jonglerie avec ballon. Le dernier record du Royaume avait été réalisé en Côte d’Ivoire (2017), avec un total de 42 médailles (13 d’or, 14 d’argent et 15 de bronze).

Autre fait marquant de la participation marocaine: la majorité des médailles, soit 34 sur 58 (dont 18 médailles en or), ont été remportées par des athlètes marocaines, ce qui confirme la place importante qu’occupe la femme dans le paysage sportif national.

Dans son dernier discours du Trône, le Roi Mohammed VI a loué le sérieux comme moteur qui réussit à renverser les difficultés et à relever les défis.

“De fait, chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d’un calibre inédit, à l’instar de l’exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football”, avait relevé le souverain.

Et de souligner que “de l’aveu de tous, en interne comme à l’international, nos enfants ont offert les plus belles images de ferveur patriotique, d’unité et de cohésion familiale et populaire et ils nous ont rendu particulièrement fier, ainsi que l’ensemble du peuple marocain”.

Pour rappel, le Maroc, membre de l’Organisation internationale de la francophonie, avait organisé la première édition des Jeux de la francophonie à Casablanca, en 1989, où il s’était classé 3ème, avec 21 médailles.

La 9ème édition des Jeux de la francophonie, qui prend fin dimanche, réunit près de 2.500 jeunes de 18 à 35 ans représentant 88 pays, dont le Maroc, engagés dans les diverses disciplines sportives et activités culturelles au programme de cet événement.