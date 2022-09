Conférence arabe du travail : Sekkouri conduit la délégation marocaine

La délégation comprend des représentants du gouvernement, des organisations professionnelles des employeurs et des centrales syndicales les plus représentatives, indique le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences dans un communiqué.

Le Royaume du Maroc a été officiellement élu président de cette session qui connaîtra la participation de plus de 500 représentants de 20 pays membres de l’Organisation (Ministres de travail, présidents des unions des travailleurs, secrétaires généraux des centrales syndicales arabes), ajoute la même source.

L’ordre du jour de cette session comprend plusieurs thématiques liées aux défis pressants sur le marché du travail dans la région arabe dans un monde post-covid 19, en particulier l’importance de l’appui de l’Organisation arabe du travail aux efforts des pays arabes afin d’assurer une relance économique post-pandémie rapide et inclusive.

La conférence débattra aussi des questions relatives à l’entrepreneuriat et l’employabilité, à l’intelligence artificielle, aux nouveaux modèles de travail et à la digitalisation et la gouvernance des systèmes de la protection sociale.

A l’initiative de l’Organisation arabe du Travail, une cérémonie d’hommage et de reconnaissance sera rendue aux pionniers arabes dans les domaines du travail et de l’emploi pour leurs contributions significatives au niveau national et international, conclut le communiqué.