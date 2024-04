38è Marathon des sables : le Marocain Mohamed El Morabity remporte la première étape

Mohamed était suivi de près par son grand frère, Rachid El Morabity, qui a signé un chrono de 2 h 11 min 36 sec, soit avec 27 second de retard lors de cette étape disputée sur une distance de 31,1 km. Un autre Marocain s’est illustré lors de cette première étape. Il s’agit de Aziz Yachou, qui est arrivé 3e avec seulement 2 secondes de retard sur la deuxième place. Du côté des femmes, c’est Aziza El Amrany qui s’est imposée à l’issue de la première étape. La Marocaine a parcouru cette étape en 2 h 45 min 54 sec, avec une avance d’environ 26 min et 04 secondes sur sa poursuivante immédiate, la Marocaine Aziza Raji, qui a signé un temps de 3h 11 min 58 secondes.

La Néerlandaise Adriana Moser a terminé la course à la 3e place après avoir bouclé l’étape en 3 h 12 min 53 sec, soit avec un retard de 26 min 59 sec sur la première place. Cette édition s’annonce historique. Les participants ont le défi de réaliser 252 km répartis sur 6 étapes. Il s’agit de la plus longue distance chronométrée jamais proposée dans l’histoire du Marathon des Sables. Près de 900 athlètes de 58 pays vont vivre une aventure humaine et sportive qui les poussera à explorer leurs limites.