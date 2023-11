2ème commission mixte Maroc-Azerbaïdjan : signature de 5 accords et mémorandums d’entente

Signés à l’occasion de la 2ème commission mixte coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue azerbaidjanais, Jeyhun Bayramov, ces accords et MoU touchent les domaines de la logistique, de l’énergie, de l’environnement et du développement durable, de la législation du travail, ainsi que de la santé et des sciences médicales.

Ainsi, il a été procédé à la signature d’un Accord-cadre de coopération dont l’objectif est d’établir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays dans le domaine de la logistique et de faciliter et rationaliser les flux logistiques à travers le développement de centres de logistique, l’amélioration des chaînes logistiques commerciales, le développement de la coopération entre les instituts de formation en logistique, ainsi que l’encouragement de l’échange d’expertise et d’expérience en matière de logistique.

Le deuxième Accord vise, pour sa part, à permettre aux deux parties d’échanger les informations en vue d’élargir la coopération bilatérale dans le domaine du pétrole et du gaz, à explorer les possibilités de coopération dans le secteur des services liés aux ressources énergétiques, à mener des recherches scientifiques et techniques d’intérêt commun dans le domaine de l’énergie, ainsi qu’à coopérer dans le domaine des énergies renouvelables et de leur utilisation optimale.

Les deux parties ont, par ailleurs, signé un Mémorandum d’entente visant le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’utilisation raisonnable des ressources naturelles, à travers la conduite conjointe d’activités dans les domaines d’adaptation au changement climatique, d’économie verte, de prévention de la pollution des mers, ainsi que d’apprentissage en matière d’environnement et de développement durable.

Un autre Mémorandum d’Entente de coopération a, par ailleurs, été conclu entre le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences du Maroc et le ministère du Travail et de la Protection Sociale de la Population de la République d’Azerbaïdjan.

Il a pour but de permettre aux parties de mener des activités conjointes en vue de veiller à l’application de la législation du travail dans les deux pays, d’assurer la sécurité et la santé au travail, de régler les conflits de travail, de développer les politiques du marché du travail, d’améliorer la performance des services de l’emploi, ainsi que la qualité de la main-d’œuvre et d’augmenter les qualifications sur le marché du travail.

Un autre MoU a été signé entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Maroc et le ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan pour la coopération dans le domaine de la santé et de la science médicale.

Il vise à développer la coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales à travers l’échange d’expertise et le partage des connaissances en matière de santé, la prévention des maladies chroniques, la sensibilisation aux maladies, ainsi que la garantie de l’accès des personnes handicapées aux soins médicaux.