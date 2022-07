Bourita reçoit la Présidente de la commission des affaires étrangères et de l’émigration au sénat italien

Mme Stefania Craxi effectue une visite de travail au Maroc pour prendre part à la cérémonie de présentation du bilan de mi-parcours du Jumelage Maroc-UE, intitulé “Appui à la Chambre des Conseillers”.

Lancé le 16 mai 2021 pour une durée de 18 mois, le jumelage “Appui à la Chambre des Conseillers au Maroc” réunit un consortium de Parlements de sept États membres de l’UE.

Mme Craxi a été également reçue par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations parlementaires maroco-italiennes, qui se sont renforcées au cours de la dernière décennie à la faveur des programmes de coopération, de jumelage, d’échange d’expertises et de renforcement du rôle des groupes d’amitié, ainsi qu’à travers la coordination et la communication parlementaire sur les plans bilatéral et multilatéral.