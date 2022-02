Le Congrès adopte un projet de loi pour renforcer la compétitivité américaine face à la Chine

Les députés ont adopté le projet de loi en suivant largement la ligne de leur parti, 222-210, avec un républicain votant pour et un démocrate votant contre. Le sénat avait auparavant approuvé une version moins ambitieuse du projet de loi, avec une enveloppe de 250 milliards de dollars.

“La loi “American Competes” garantira la prééminence de l’Amérique dans le domaine de la fabrication, de l’innovation et de la force économique et lui permettra de rivaliser avec n’importe quelle nation”, a déclaré, avant le vote, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Les deux chambres devront maintenant concilier leurs versions concurrentes et parvenir à un accord susceptible d’attirer au moins 10 républicains au Sénat afin de contourner le filibuster législatif.

“Le Congrès est maintenant plus près de prendre des mesures importantes, audacieuses et bipartisanes pour stimuler les emplois américains et la fabrication américaine de micropuces et renforcer les chaînes d’approvisionnement afin que nous puissions concurrencer les pays du monde entier, comme la Chine, réduire les coûts pour les familles américaines et investir dans notre avenir”, a déclaré dans un communiqué le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a qualifié le texte du “plus gros investissement depuis 50 ans” pour stimuler la compétitivité, la capacité de fabrication et la recherche et développement des États-Unis.

Le projet de loi prévoit 52 milliards de dollars pour soutenir la fabrication locale et la recherche sur les semi-conducteurs, les puces utilisées dans les appareils électroniques qui ont connu des pénuries tout au long de la pandémie, ce qui a contribué à des retards et à une augmentation des coûts.