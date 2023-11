20è édition du Festival international du film de Marrakech : Matt Dillon rejoint les prestigieux invités de la section « In Conversation With… »

L’acteur, réalisateur et scénariste américain Matt Dillon s’ajoute à la liste des prestigieux invités de la section « In Conversation With » de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, indiquent les organisateurs vendredi dans un communiqué.

La carrière cinématographique de Matt Dillon s’étend sur plus de trois décennies. Il a joué dans des films tels que Outsiders (1983) et Rusty James (1983), réalisés par Francis Ford Coppola, Drugstore Cowboy (Gus Van Sant, 1989), Singles (Cameron Crowe, 1992), Mary à tout prix (Peter et Bobby Farrelly, 1998), Sexcrimes (John McNaughton, 1998), Collision (Paul Hagis, 2004), The House that Jack Built (Lars von Trier, 2018) et Asteroid City (Wes Anderson, 2023), précise le communiqué.