1er Festival marocain de la musique andalouse: des artistes marocains et israéliens ouvrent le bal à Rabat

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente de l’AMMA, Fatima Mabchour, a indiqué que l’Association a choisi de mettre en avant cette année l’inestimable apport des cultures marocaine, ibérique et judaïque, dont la richesse a nourri l’essor et le rayonnement de ce patrimoine musical à travers les siècles.

Cette première édition mettra également à l’honneur une panoplie d’artistes et orchestres du patrimoine musico-culturel andalou, qui rendront hommage, le temps d’un festival, à des poètes et interprètes de renommée, dont Ibn Hazm, Sami Al Maghribi, Zahra El Fassiya et Abdessadeq Cheqara, a fait savoir Mme Mabchour. Ce sera un voyage intemporel où différentes civilisations et religions seront célébrées, lors de plusieurs représentations artistiques imprégnées des valeurs de paix et de coexistence ayant façonné l’essence même de l’identité plurielle du Maroc, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de cette première édition, le Mégarama de Casablanca abritera également des spectacles les 20 et 21 courant. Le premier sera animé par les artistes Marouan Haji, Françoise Atlan, Driss Berrada, Sanaa Marahati, et Coco Diam’s, accompagnés de l’orchestre marocain de la musique andalouse, sous la direction de Driss Berrada et de l’ensemble israélien Givat Washington Academy, dirigé par Racheli Galay.

Le deuxième spectacle sera, quant à lui, animé par Aziz Samsaoui, Imane Kandoussi, Miguel Angel et le groupe espagnol Capella de Ministrers, sous la direction du musicologue Carles Magraner, accompagnés de l’Orchestre du défunt Mohamed Larbi Temsamani, conduit par Mohamed Amine El Akrami, et de l’ensemble des femmes de Tétouan.

Depuis sa création lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, l’AMMA œuvre pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine musical andalou qui a toujours été en mesure de fédérer les peuples de différentes cultures et religions et de contribuer à leur rapprochement, et ce par des initiatives culturelles qui mettent en lumière et préservent aussi bien son authenticité que sa diversité.