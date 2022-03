17-ème Rallye national du corps diplomatique : l’ambassadeur suisse à Rabat s’adjuge la cinquième étape

L’ambassadeur de Turquie au Maroc, Ahmet Aydin Dogan est arrivé deuxième devant l’ambassadeur des Pays-Bas à Rabat, Jeroen Roodenburg qui s’est classé troisième.

Au classement général, l’ambassadrice de Roumanie occupe toujours la première place du classement devant les ambassadeurs de Turquie (deuxième) et du Canada (troisième).

Le coup d’envoi a été donné pour la sixième et dernière étape devant relier Béni Mellal à Rabat sur une longueur de 260 KM.

Le 17-ème Rallye national du corps diplomatique est organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Organisé par l’Union Automobile Club du Maroc sous le signe “Amitié maroco-pakistanaise”, ce rallye connaît cette année la participation de 42 équipages représentant, notamment, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Pakistan, la Suisse, le Canada et le Portugal.

Cette manifestation regroupe des ambassadeurs, des représentants d’organismes internationaux et autres diplomates, dans le but de promouvoir les potentialités économiques, touristiques et culturelles du Royaume.

Basé sur la régularité et l’Eco Conduite, ce rallye se déroule en 6 étapes sur route goudronnée, en respect du code de la route, avec départ et arrivée à Rabat.

Tout le long de son parcours, cette manifestation ira à la découverte de l’arrière-pays des magnifiques régions de Rabat, Khouribga, Béni Mellal et particulièrement d’Azilal et du Géoparc M’goun, labellisé par l’UNESCO pour son patrimoine géologique exceptionnel.

Ce Rallye a connu lors des arrêts d’étapes, des rencontres avec les autorités locales et régionales et des exposés sur les potentialités économiques, touristiques et culturelles de chacune des régions traversées, ainsi que les actions prioritaires pour leur développement.