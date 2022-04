Xiaomi lance la commercialisation de ses nouveaux smartphones Redmi Note

Le lancement des Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G, présentés à l’occasion d’une cérémonie à laquelle ont pris part les adeptes de Xiaomi aux côtés d’un ensemble d’influenceurs, consacre une des étapes clés de la stratégie internationale de la marque qui aspire à rendre les technologies les plus innovantes accessibles et abordables au plus grand nombre.

Ces smartphones, dont la commercialisation vient d’être lancée dans le marché marocain, font partie de la moyenne gamme des téléphones mobiles sauf qu’ils n’ont rien à envier à ceux considérés comme des produits de haute gamme, a indiqué dans une déclaration à la MAP, le digital marketing manager de Xiaomi Maroc, Mehdi Errammani.

Et de soutenir que la nouvelle série Redmi Note se distingue par deux caractéristiques essentielles basées sur des technologies de pointe employées dans le développement de la fonctionnalité caméra d’une qualité allant jusqu’à 108 mégapixels, ainsi que dans la capacité inédite de son chargeur de 120W capable d’alimenter complètement la batterie en seulement 15 minutes.

Ces smartphones sont disponibles sur le marché national à des prix variant entre 3.500 dirhams et 4.500 dirhams, relativement abordables par rapport à ceux fixés par la concurrence qui propose des produits aux mêmes propriétés à des prix au-delà de 8.000 dirhams, a souligné M. Errammani.

La marque Xiaomi est commercialisée au Maroc depuis plus de trois ans, et commence à occuper une position avancée, que ce soit en termes de ventes ou de parts de marché et ce, grâce à la stratégie de la société qui ambitionne de rendre la technologie accessible à tout le monde et à prix réduit, a-t-il dit.

Avec plus de 250 millions d’utilisateurs à travers le monde, la série Redmi Note, à la fois innovante, accessible et abordable au plus grand nombre, continue de repousser les limites du possible en matière de technologies de pointe et de fonctionnalités exceptionnelles.

Fondée en avril 2010, Xiaomi Corporation est une entreprise d’électronique grand public et de fabrication intelligente dont le cœur est constitué de smartphones et de matériel intelligent connectés par une plateforme IoT.

Xiaomi est l’un des principaux fabricants de smartphones au monde présent dans plus de 100 pays et régions du monde. La part de marché de la société en termes de livraisons de smartphones a atteint la 3ème position mondiale au quatrième trimestre 2021.