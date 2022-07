” Je n’ai plus les mots pour dire ce que ce tournoi et ce trophée représentent pour moi. Il a toujours été le plus important dans mon coeur. C’est ce tournoi qui m’a donné envie de jouer”, a commenté Djokovic.

Le Serbe de 35 ans, vainqueur des quatre dernières éditions du Majeur sur gazon, est à une longueur du record de 22 trophées du Grand Chelem détenu par l’Espagnol Rafael Nadal. Il en a désormais un de plus que Roger Federer (20 e mondial).