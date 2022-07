Dix-neuf morts dans deux fusillades en Afrique du Sud

Le premier incident, qui a fait 15 morts et neuf blessés, a eu lieu après minuit dans le quartier populaire de Soweto, au sud-ouest de Johannesburg, lorsque des hommes armés non identifiés ont pris d’assaut une taverne et ouvert le feu au hasard sur les clients, a déclaré le porte-parole de la police provinciale de Gauteng, Elias Mawela.

Il a précisé que 12 personnes sont mortes sur les lieux alors que les trois autres ont succombé à leurs blessures après leur admission dans un hôpital voisin.

“Les hommes armés ont fui les lieux et sont maintenant recherchés par les forces de police”, a signalé M. Mawela, ajoutant que le nombre d’assaillants impliqués dans cette fusillade reste inconnu.

Quant au deuxième incident, il est survenu dans le quartier de Sweetwaters, à l’ouest de la ville de Pietermaritzburg, lorsque deux hommes armés ont fait irruption dans une taverne tuant quatre personnes, a indiqué le porte-parole de la police provinciale du KwaZulu-Natal, Nqobile Gwala.

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus dangereux au monde. La criminalité continue de s’y aggraver, avec un taux de meurtres, attaques à main armée, enlèvements, viols et autres crimes, supérieur à la majorité des autres pays dans le monde.

Le ministre de la Police, Bheki Cele, qui a présenté récemment les statistiques trimestrielles sur la criminalité à la commission parlementaire du portfolio de la Police, a brossé un tableau sombre de la situation sécuritaire dans le pays.

Avec près de 11.000 femmes violées et 6.083 personnes assassinées, dont 898 femmes et 306 enfants, le pays semble être en guerre contre lui-même.