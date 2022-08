Washington annonce une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l’Ukraine

Selon l’administration Biden, ce nouveau programme vise à garantir les capacités de défense de l’Ukraine à moyen et long terme, en finançant des contrats pour des armes et des équipements qui ne peuvent être utilisés pendant une à deux ans.

Evalué à 2,98 milliards de dollars, ce plan d’assistance est le plus important fourni jusqu’ici par Washington aux autorités ukrainiennes. Dans un communiqué, le président américain, Joe Biden, a expliqué que la nouvelle aide permettra de fournir des armes et du matériel via l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine.

“Cela permettra à l’Ukraine d’acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions, des systèmes aériens sans pilote et des radars pour s’assurer qu’elle peut continuer à se défendre sur le long terme”, a déclaré le locataire de la Maison Blanche. Durant ce mois d’août, Washington avait déjà annoncé des programmes d’aide à Kiev de l’ordre de 550 millions de dollars, 1 milliard de dollars et 775 millions de dollars, à l’heure où les hostilités militaires se poursuivent dans la région orientale du Donbass.