Washington annonce un 2ème Sommet mondial sur le Covid-19 le 12 mai prochain

“Le Sommet redoublera nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie de COVID-19 et se préparer aux futures menaces sanitaires”, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué, précisant que ce sommet sera co-organisé avec le Bélize, l’Allemagne, l’Indonésie et le Sénégal qui assument respectivement la présidence du CARICOM, du G7, du G20 et de l’Union africaine.

Cet évènement fait suite au premier sommet mondial sur le Covid-19 convoqué par les États-Unis le 22 septembre 2021.

“L’émergence et la propagation de nouveaux variants, comme Omicron, ont renforcé la nécessité d’une stratégie visant à contrôler le COVID-19 dans le monde entier”, peut-on lire dans le communiqué.

“Ensemble, nous pouvons atténuer l’impact du Covid-19 et protéger les personnes les plus exposées grâce aux vaccinations, aux tests et aux traitements, aux actions visant à minimiser les perturbations des services de santé de routine et au soutien du mécanisme multilatéral ACT-Accelerator”, a ajouté l’administration américaine.

Les Etats-unis exhortent ainsi tous les pays et toutes les parties prenantes à s’engager à prendre des mesures urgentes pour créer les systèmes nécessaires en vue de mettre fin à la phase aiguë du COVID-19, sauver des vies et construire une meilleure sécurité sanitaire et de meilleurs systèmes de santé.