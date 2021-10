Violences au Sahel : La Mauritanie et Le Togo expriment leurs “vives préoccupations”

Dans un communiqué, le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son homologue togolais, M. Faure Essozimna Gnassingbe ont réaffirmé la nécessité d’un renforcement de l’engagement de la communauté internationale aux côtés du G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, ainsi que dans ses efforts en vue de construire un développement durable et inclusif.

“Sur le plan multilatéral, les deux Chefs d’état ont rappelé à la communauté internationale l’urgence de la mise à disposition des pays africains des vaccins nécessaires pour faire face à la pandémie du Covid19”, lit-on dans le communiqué publié à l’issue d’une visite du président togolais en Mauritanie.

Ils ont aussi souligné la nécessité d’une annulation de la dette africaine en vue de créer les conditions propices d’une reprise économique post covid, rapide et durable.

Les risques majeurs liés aux changements climatiques ont fait également l’objet d’une attention particulière des deux Chefs d’Etat qui ont rappelé que l’Afrique, qui pourtant contribue très peu à l’émission de gaz à effet de serre, en est cependant la première victime, précise la même source.

Ils ont, par la même occasion, renouvelé leur ferme volonté de contribuer activement à la réalisation des engagements internationaux en matière de promotion d’énergies propres et d’atténuation des effets du changement climatique.

Le communiqué relève que dans la perspective de la Cop26 et du Sommet des leaders mondiaux, prévus à Glasgow, en Ecosse, en novembre prochain, les deux présidents ont lancé un appel aux pays industrialisés afin de tout mettre en œuvre pour contribuer, de façon significative, à la réduction des gaz à effet de serre ainsi qu’à la promotion des énergies renouvelables.