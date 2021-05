Vidéos-Le Drian: le Maroc est “un partenaire crucial de l’Union européenne et essentiel pour la France”

“Le Maroc est un partenaire crucial de l’Union européenne et un partenaire essentiel pour la France”, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, lors de son audition par la commission des affaires étrangères étrangère de l’Assemblée nationale.

Le chef de la diplomatie française répondait à une question du député LREM (majorité), Mustapha Laabid, sur la crise diplomatique entre Rabat et Madrid suite à l’accueil en catimini par l’Espagne du chef des séparatistes du Polisario Brahim Ghali, alors que le Maroc est “un partenaire clé pour la France et l’Union européenne, un partenaire indépassable en matière notamment de coopération au Sahel, dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration irrégulière’.

Pour Jean-Yves Le Drian, “le Maroc est un partenaire essentiel pour la France et un partenaire crucial de l’Union européenne notamment face au défi migratoire”, a-t-il affirmé, que la coopération migratoire existant entre la France et l’Espagne “permettra d’endiguer les flux migratoires irréguliers en Méditerranée occidentale”.

“Je suis tout à fait convaincu que le partenariat entre le Maroc et l’Espagne, après cette période un peu compliquée, pourra reprendre sereinement et le dialogue pourra se poursuivre”, a-t-il souligné.

Sur l’afflux des migrants à Sebta (Ceuta), ville marocaine occupée par l’Espagne, M. Le Drian a souligné que la France “suit cela avec beaucoup d’attention la situation et cela rappelle la question sur le flux migratoire”.

“Nous sommes bien évidement favorable à un retour rapide à la normalité à Ceuta”, a-t-il dit.