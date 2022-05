USA : le Sénat reconduit Jerome Powell à la tête de la Fed

“Peu d’institutions sont plus importantes pour aider à diriger notre économie dans la bonne direction et à lutter contre l’inflation que la Fed”, a déclaré le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, avant le vote qui s’est soldé par 80 pour la nomination de M. Powell et 19 contre.

M. Schumer a ajouté que Powell a dirigé la Banque centrale américaine “pendant certains des moments les plus difficiles” de l’histoire contemporaine des Etats-Unis. Sous la direction de l’actuel patron, la Fed a mis fin à son programme de relance pandémique, et entamé le relèvement des taux d’intérêt et l’effort pour juguler l’inflation galopante.

Depuis février dernier, date d’expiration de son premier mandat, M. Powell dirigeait la banque centrale à titre temporaire.

Selon les experts, il est confronté à une tâche difficile et risquée: tenter de contenir l’inflation sans affaiblir l’économie au point de provoquer une récession. Le marché américain de l’emploi reste robuste et s’est renforcé à un point qu’il est devenu, selon M. Powell, “insoutenablement chaud” et contribue à une surchauffe de l’économie.

Agé de 69 ans, le patron de la Fed a été nommé en 2017 par l’ancien président Donald Trump en remplacement de Janet Yellen, l’actuelle secrétaire au Trésor de l’administration Biden.