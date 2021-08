USA: Le Sénat adopte une résolution budgétaire de 3,5 trillions de dollars

“Le budget démocrate va transformer le fonctionnement de notre économie pour les Américains moyens, et ce pour une génération”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, au terme du vote.

Rédigé principalement par le sénateur du Vermont Bernie Sanders, figure de proue de la gauche américaine, le projet de budget de 3,5 trillions de dollars met en œuvre les plans des démocrates visant à étendre l’assurance maladie, à lutter contre le changement climatique et à renforcer les programmes fédéraux de protection sociale, notamment ceux destinés aux enfants et aux parents à faible revenu. Le projet de loi ouvre la voie à la mise en place d’une maternelle universelle et de nouvelles prestations de congé familial, et vise à aider les immigrants à obtenir le statut de résident permanent légal.

Les démocrates veulent financer la panoplie de nouvelles initiatives par des hausses d’impôts ciblant les ménages aisés et les sociétés les plus rentables, annulant ainsi les réductions fiscales décidées sous l’ex-président Donald Trump.

“Cette législation va non seulement apporter un soutien énorme aux enfants et parents de ce pays, aux personnes âgées de ce pays, mais elle va aussi, je l’espère, restaurer la conviction qu’en Amérique, nous pouvons avoir un gouvernement qui travaille pour tous, et pas seulement pour quelques-uns”, a souligné M. Sanders qui préside la commission du budget du Sénat.

La résolution budgétaire devra désormais être approuvée par la Chambre des représentants qui est actuellement en pleine vacances d’été. Toutefois, le leader de la majorité au sein de la Chambre, Steny Hoyer, a annoncé, dans une lettre aux législateurs, qu’ils reviendront le 23 août pour examiner la résolution budgétaire et “resteront en session jusqu’à ce que nos affaires de la semaine soient terminées”.

Le vote du Sénat sur le budget intervient au lendemain de l’adoption d’un projet de loi sur les infrastructures d’environ 1 000 milliards de dollars négocié par un groupe bipartisan de sénateurs et la Maison Blanche.