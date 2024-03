USA : la Chambre des représentants adopte un budget de plus de 450 milliards de dollars

Le texte, qui a été approuvé à 339 voix contre 85, prévoit un financement de plus de 450 milliards de dollars pour les départements des anciens combattants, de l’Agriculture, de l’Intérieur, des Transports, du Logement et du Développement urbain, de la Justice, du Commerce et de l’Énergie.

Les autres tranches du budget du gouvernement, qui financent des départements critiques comme ceux de la Défense, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux, doivent être approuvées avant le 22 mars.

« La prochaine tranche est plus difficile que la première – même si aucune d’elles n’est facile », a déclaré mardi aux journalistes le député républicain Steve Womack.

Le projet de loi a été soumis au Sénat, qui devrait l’approuver avant vendredi à minuit pour éviter une paralysie budgétaire de l’administration fédérale.

L’ensemble finalisé de projets de loi de dépenses, qui est soutenu par les principaux démocrates et républicains des deux chambres du Congrès, représente une avancée majeure pour le Congrès. Après des mois passés à éviter le « shutdown » à la dernière minute grâce à des projets de loi provisoires, le Congrès est enfin sur le point d’adopter une loi qui permettra de financer les départements et agences gouvernementales critiques pendant une plus longue période.