USA : DeSantis abandonne la course à la Maison Blanche, exprime son soutien à Trump

« Je suspends aujourd’hui ma campagne », a indiqué DeSantis dans une vidéo publiée sur X. « Je ne peux pas demander à nos bénévoles de donner de leur temps et de leurs ressources si nous n’avons pas un chemin clair vers la victoire », a-t-il ajouté.

« Trump est meilleur que le titulaire du poste Joe Biden. C’est clair », a-t-il souligné.

Réagissant à cette annonce, Trump s’est dit « très honoré » du soutien apporté par le gouverneur de Floride.

« J’ai hâte de travailler avec lui pour battre Joe Biden », a déclaré le candidat républicain sur Fox News.

L’annonce de DeSantis intervient près d’une semaine après une performance décevante lors de la primaire de l’Iowa, où il a terminé deuxième avec 21% des voix loin derrière Trump (51%).

Il y a un an, DeSantis faisait figure d’étoile montante du GOP et était considéré comme un sérieux rival pour Trump lors de l’investiture républicaine. Mais sa campagne ne s’est pas déroulée comme prévu, et sa popularité parmi les républicains a baissé pendant que l’autre candidate républicaine Nikki Haley a continué sa montée dans les sondages.

Selon les médias américains, le gouverneur de Floride n’a pas réussi à lever les fonds nécessaires pour poursuivre sa campagne.