USA : des milliers de vols retardés ou annulés à cause des tempêtes

La compagnie United Airlines (UAL) a été la plus affectée, puisque 7% de ses vols programmés, soit 222 vols, ont été annulés et 357 autres vols ont été retardés. Les retards et les annulations ont eu lieu après que des orages ont frappé des parties de l’Arkansas, du Tennessee, du Mississippi et de la vallée de l’Ohio dimanche soir, selon le Centre de prévision des tempêtes du National Weather Service.

Plus de 700.000 personnes dans la région sont privées d’électricité suite aux puissantes tempêtes. Par ailleurs, plus de 50 millions de personnes de l’Arizona à la Louisiane ont fait face à une chaleur “oppressante” dimanche dans une importante vague de chaleur qui devrait se propager et se poursuivre jusqu’au début de la semaine prochaine.

Les quatre aéroports américains les plus touchés lundi matin par les annulations et les retards des vols sont ceux de Newark Liberty du New Jersey, les deux aéroports de New York (LaGuardia et John F. Kennedy) ainsi que Hartsfield-Jackson d’Atlanta.