Une eurodéputée fustige la ”violation répétée” par l’Algérie de ses engagements commerciaux

‘’Il est clair que nous avons un problème commercial avec l’Algérie. Et pas seulement l’Espagne’’, a tweeté l’eurodéputée espagnole, membre du groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen.

Selon elle, ces dernières années, les exportations de l’UE vers ce pays du Maghreb ont chuté de 60 %, en raison de l’augmentation des barrières commerciales.

‘’Cette violation répétée de l’accord d’association (liant l’UE et l’Algérie) est inacceptable’’, a-t-elle asséné.

Ce n’est pas la première fois que les pratiques commerciales de l’Algérie avec l’UE et certains États membres sont pointées du doigt au Parlement européen, les eurodéputés dénonçant leur caractère ‘’répétitif et imprévisible’’ et s’interrogeant sur ‘’la fiabilité’’ du partenariat algéro-européen.