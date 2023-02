Une “ambulance volante” norvégienne vient en aide aux victimes du séisme en Turquie

En effet, l’offre de la Norvège a été coordonnée par le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe (EADRCC) de l’OTAN, en étroite coopération avec les autorités turques. L’avion et son personnel médical aident à évacuer les victimes des zones touchées vers des installations médicales mieux équipées en Turquie et à transporter l’aide d’urgence. Cela réduit la pression sur les premiers intervenants et les agences d’aide dans les régions les plus touchées de la Turquie.

L'”ambulance volante” norvégienne opère aux côtés d’avions similaires fournis par les Pays-Bas et le Royaume-Uni en réponse à la demande d’assistance internationale de la Turquie. La Norvège possède une vaste expérience des opérations internationales d’évacuation sanitaire. Ces derniers mois, des avions militaires norvégiens dotés d’équipements spéciaux ont effectué des vols hebdomadaires d’évacuation médicale pour transporter les victimes de la guerre en Ukraine vers des hôpitaux en Europe.