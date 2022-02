Ukraine: entretien entre les chefs de la diplomatie américaine et russe

“Le secrétaire a souligné la volonté des États-Unis, bilatéralement et avec les Alliés et les partenaires, de poursuivre un échange de fond avec la Russie sur les préoccupations de sécurité mutuelles, ce que nous avons l’intention de faire en pleine coordination avec nos partenaires et nos Alliés”, a ajouté la même source dans un communiqué. M. Blinken a en outre “réitéré l’engagement des États-Unis en faveur de la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que le droit de tous les pays de déterminer leur propre politique étrangère et leurs alliances”, a poursuivi M. Price. Washington, qui a rappelé qu’une “nouvelle invasion de l’Ukraine aurait des conséquences rapides et graves”, a “exhorté la Russie à poursuivre une voie diplomatique”.

Juste avant l’entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux puissances rivales, la Russie a affirmé qu’elle n’allait pas “battre en retraite” face aux menaces de sanctions des Etats-Unis en lien avec les tensions en Ukraine.

“C’est Washington, pas Moscou, qui alimente les tensions. Nous n’allons pas battre en retraite et nous tenir au garde-à-vous en écoutant les menaces de sanctions américaines”, a écrit l’ambassade russe à Washington sur Facebook.