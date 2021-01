Tunisie: Prolongation du couvre-feu jusqu’au 14 février prochain

“Le couvre-feu sera maintenu sur l’ensemble de la Tunisie de 20h à 5h du 25 janvier jusqu’au 14 février”, a déclaré Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé à l’issue de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le coronavirus.

Elle a qualifié la situation sanitaire actuelle d’”extrêmement grave”, relevant que les Tunisiens n’ont pas d’autres issues que d’appliquer strictement les protocoles sanitaires et les gestes barrières.

Mme Ben Alaya a précisé que la situation actuelle est “très grave” car les mesures n’ont pas été appliquées à la lettre, faisant remarquer que si les indicateurs ne s’améliorent pas, d’autres mesures drastiques pourront être prises, tel que le confinement général, ce qui aurait, sans doute des répercussions économiques et sociales encore plus dangereuses”.

Elle a souligné, dans ce contexte, que l’instance nationale de lutte contre le coronavirus a aussi décidé de “créer des commissions sectorielles qui veilleront à l’application rigoureuse des protocoles sanitaires”.

La même source a indiqué que parmi les mesures prises figurent aussi le maintien de l’interdiction des déplacements entre les villes et de tous les rassemblements et festivités, ainsi que la poursuite du travail par alternance et par groupes jour par jour et du télétravail autant que possible.

Elle a fait savoir par ailleurs que les élèves et étudiants reprendront normalement les cours tout en veillant à l’application des protocoles sanitaires et en assurant l’enseignement à distance dans la mesure du possible.

Pour les cafés et restaurants, la responsable a noté qu’ils devront veiller au respect des protocoles sanitaires, notamment la distanciation et la réduction du nombre des clients à 30% à l’intérieur et 50% à l’extérieur.

Selon le dernier bilan du ministère, 2389 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été signalées sur un total de 7.640 tests effectués, soit un taux de positivité de 31,26%.

Au même jour, 103 décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 6.092 morts du coronavirus et un total de 193.273 cas confirmés.

D’après la même source, en date du 21 janvier, 2077 malades atteints du COVID-19 étaient hospitalisés dont 409 en soins intensifs et 140 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé, soit au total 138 patients supplémentaires en 24h.