Tunisie: deux terroristes arrêtés à la frontière avec l’Algérie

Le premier élément terroriste classé « très dangereux » a été capturé à l’issue d’une embuscade menée sur les hauteurs de la ville de Kasserine (centre-ouest), par des unités de l’armée et de la garde nationale, a précisé le ministère dans un communiqué.

Le mis en cause qui a rejoint les organisations terroristes et participé à plusieurs opérations visant des formations sécuritaires et militaires tunisiennes, a été capturé en possession d’armes et de ceintures explosives, selon la même source.

Quant au deuxième terroriste, il a été interpellé lors d’une embuscade tendue dans la même région par les unités spéciales de la lutte antiterroriste, précise la même source, relevant que les recherches sont en cours pour capturer un troisième élément localisé dans la région.

L’activité des groupes armés en Tunisie est actuellement confinée dans les zones montagneuses proches de la frontière algérienne, où des incidents sont signalés par moment.