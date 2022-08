Tunis prolonge l’hostilité et rappelle à son tour son ambassadeur au Maroc

Après son acte hostile et inédit à l’égard du Maroc, la Tunisie va plus loin en rappelant son ambassadeur au Maroc « pour consultation ».

Un communiqué du ministère tunisien des affaires étrangères a été publié ce matin annonçant cette décision et tentant de justifier l’attitude du pays qui a décidé unilatéralement, contre l’avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies, d’inviter l’entité séparatiste au 8ème sommet de la TICAD et de réserver un accueil officiel par le chef de l’Etat tunisien au chef de la milice séparatiste. « Un acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives », avait noté le ministère marocain des Affaires étrangères dans son communiqué.

La Tunisie, et malgré cette escalade, assure veiller à maintenir ses relations « historiques amicales, fraternelles et historiques » avec le Maroc. Et de se justifier en expliquant que la Tunisie a géré les préparatifs de la TICAD 8 dans le respect des instructions de l’Union africaine, co-organisatrice de l’événement.

En même temps, voilà que le président sénégalais, Macky Sall, le dit ouvertement en séance inaugurale qu’il regrette que la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) soit marquée par l’absence du Maroc.

« Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation », a-t-il déclaré. Il a également émis l’espoir de voir ce problème « trouver une solution durable dans l’avenir pour la bonne marche de notre organisation et de notre partenariat dans un cadre serein et apaisé ».

A noter également que cet acte a été fortement dénoncé par les partis politiques marocains, plusieurs hauts responsables ainsi que des personnalités tunisiennes.