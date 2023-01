Trois militaires tués dans le crash d’un hélicoptère de l’armée au nord de l’Algérie

Le crash de l’hélicoptère de type MI-171 est survenu près de la localité d’El Attaf dans la wilaya d’Ain Defla lors d’une mission de vol d’entraînement, a précisé la même source dans un communiqué.

Ce crash a causé la mort d’un colonel, d’un commandant et d’un sergent, selon le communiqué, qui relève qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident.

Des images de l’hélicoptère qui s’est écrasé sur un champ agricole ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Ces dernières années, plusieurs appareils de l’armée algérienne ont subi des accidents qui ont fait des dizaines de victimes.

L’accident aérien le plus meurtrier de l’histoire de l’Algérie et l’un des plus meurtriers au monde des vingt dernières années remontait à 2018 lorsqu’un Iliouchine-76, avion de transport militaire russe, s’est écrasé peu après son décollage de la base de Boufarik, au sud d’Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leurs familles.

En février 2014, soixante-dix-sept personnes -des militaires et des membres de leurs familles- avaient aussi péri dans l’accident d’un Hercules C-130 qui s’est écrasé alors qu’il survolait le mont Fortas (quelque 500 km à l’est d’Alger).

En octobre de la même année, un bombardier Sukhoï-24 s’était écrasé lors d’un entraînement au Sud d’Alger, tuant les deux militaires à bord.

Un mois plus tard, un chasseur MiG-25 de l’armée algérienne s’était écrasé lors d’un entraînement à 200 km au Sud d’Alger, après que son pilote se fut éjecté.

Douze autres militaires algériens sont morts, en mars 2016, quand leur hélicoptère s’est écrasé dans le sud du pays en raison d’une panne technique.

Deux autres accidents d’hélicoptères militaires survenus en mai et juin 2017 avaient fait respectivement trois et deux morts.

En décembre 2020, trois militaires ont également trouvé la mort dans le crash d’un hélicoptère des Forces navales algériennes au large de Bouharoun dans la wilaya de Tipaza, près d’Alger.

Plus récemment, en mars dernier, un avion militaire de combat de type Mig 29 s’était écrasé, juste après son décollage de la base aérienne de Bousfer près d’Oran. Un militaire avait été tué.