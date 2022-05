Toutes les canicules sont renforcÃ©es par le rÃ©chauffement (climatologues)

Toutes les canicules portent d’ores et déjà l’empreinte mesurable et caractéristique du réchauffement de la planète, assurent des scientifiques spécialisés dans le lien entre événements météo extrêmes et changement climatique.

Le réchauffement provoqué par les activités humaines renforce également la fréquence et l’intensité des inondations dans certaines régions du monde et de certaines sécheresses, mais le lien est moins systématique, selon un rapport d’experts climatologues, publié mercredi. “Il n’y a aucun doute que le changement climatique modifie les règles du jeu en matière de canicule”, a tranché l’une des auteurs du rapport, Friederike Otto, de l’Imperial College de Londres.

“Chaque canicule dans le monde aujourd’hui est plus forte et a plus de probabilité de se produire en raison du changement climatique provoqué par les humains”, insiste la chercheuse et coautrice du rapport, Ben Clarke, de l’Université d’Oxford. La science dite de l’Attribution a fait d’immenses progrès ces dernières années, permettant d’identifier et de quantifier la responsabilité du réchauffement dans un événement météo, parfois en quelques jours.