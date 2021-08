Tchad : 24 soldats tués dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac

“Les éléments de retour d’une patrouille se reposaient quand ils ont été attaqués par Boko Haram. Au moins 24 militaires ont été tués, plusieurs ont été blessés et d’autres militaires se sont éparpillés dans la nature “, a déclaré Haki Djiddi, le sous-préfet de la région de Bagasola.

Le porte-parole de l’armée, le général Azem Bermandoa Agouna, a confirmé l’attaque terroriste, qui a eu lieu sur l’île de Tchoukou Telia, à 190 km au nord-ouest de N’Djamena, sans communiquer un quelconque bilan.

Fin juillet, Boko Haram a lancé plusieurs attaques dans la région. Le 24 juillet, au moins six soldats camerounais avaient été tués à Sagmé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Trois jours plus tard, cinq militaires et un civil avaient été tués dans la même région de l’extrême nord.