Sous le leadership de Mohammed VI, le Maroc est un partenaire stratégique et fiable des pays africains (ministre tchadien des AE)

Sous le leadership du Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc est un partenaire « stratégique et fiable » de l’ensemble des pays africains, a souligné le ministre tchadien des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Mahamat Saleh Annadif.

« Je voudrais rendre un grand hommage au leadership de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, sur le continent, faisant du Royaume un partenaire stratégique et fiable de l’ensemble des pays africains », a indiqué M. Saleh Annadif dans une allocution lue en son nom, samedi à Marrakech, par l’ambassadeur du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bakhit Haggar, à l’occasion de la Réunion ministérielle de coordination sur l’Initiative de SM le Roi pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan l’Atlantique.

Il a, à cet égard, salué cette Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, faisant observer que le projet d’intégration économique régionale du Tchad va de pair avec la vision du souverain pour cette région.

Le chef de la diplomatie tchadienne a, dans le même sens, remercié le Souverain pour l’intérêt accordé par le Royaume au Sahel, une région confrontée à des problèmes politiques et sécuritaires.

La sécurité et le développement sont indissociables, a relevé encore le ministre tchadien, appelant à soutenir les initiatives en la matière au niveau de cette région.

Le Tchad affirme avec conviction que seule la politique de développement inclusif pourra permettre de barrer la route à l’extension du terrorisme au Sahel, a soutenu M. Saleh Annadif.

Organisée à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, cette Réunion de coordination est marquée également par la participation du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, ainsi que du Directeur général Afrique et Intégration africaine au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la coopération internationale, Abakar Kourma.

L’Initiative internationale du Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique s’inscrit dans le prolongement des efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, pour une Afrique prospère.