SMAP Immo Paris : affluence record et participation en force des promoteurs immobiliers

Ainsi, des centaines de projets immobiliers au Maroc ont été exposés lors de ce salon, qui constitue, selon un communiqué de ses initiateurs, un espace de rencontre “idéal” aussi bien pour les Marocains de France et visiteurs européens à la recherche d’opportunités d’investissements dans des biens immobiliers que pour les promoteurs soucieux de présenter leurs projets et leurs offres à une clientèle de plus en plus attirée par le potentiel prometteur du marché marocain.

SMAP Immo confirme une fois de plus l’attachement indéfectible des Marocains du monde et particulièrement de France à leur pays d’origine, qu’ils expriment à travers la recherche active d’investissements immobiliers, ce qui s’est traduit, durant les trois jours du Salon, par la réalisation effective de nombreuses transactions immobilières ou par l’expression d’intentions dans ce sens, poursuit-on de même source.

Les promoteurs immobiliers, pour leur part, ont été unanimes quant à la “réussite éclatante” de la 18ème édition du SMAP Immo Paris, comme en attestent les niveaux records d’affluence qu’ils ont enregistré à leurs stands, l’intérêt marqué et manifeste des visiteurs pour les projets immobiliers, tous standing et produits confondus, ou encore le nombre important de transactions qui ont été conclues sur les lieux du Salon, relève le communiqué.

Fidèle à sa réputation et son image de marque, le SMAP Immo Paris 2023 a été également pour les 35.000 visiteurs un moment d’échange précieux où les futurs acquéreurs potentiels ont eu l’opportunité de se renseigner sur toutes les nouveautés d’ordre juridique, légal, administratif et procédural concernant le secteur immobilier, et ce grâce au cycle de conférences et ateliers sur des thématiques riches et diversifiées, outre la présence en force de notaires et d’experts spécialisés dans différents aspects, comme la gestion du patrimoine, la fiscalité ou encore le financement bancaire, conclut-on.