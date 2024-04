Sénégal : Bassirou Diomaye Faye prête serment et devient le 5ème président

M. Bassirou a juré devant le Conseil constitutionnel sénégalais de défendre « l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale » et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine.

« Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois », a déclaré M. Faye, la main droite levée, devant des centaines d’officiels sénégalais et plusieurs chefs d’Etat et dirigeants africains lors d’une cérémonie organisée au centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar.

Le Roi Mohammed VI a été représenté à cette cérémonie de prestation et d’installation du nouveau président du Sénégal, par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

La cérémonie de prestation de serment et d’installation du nouveau président sénégalais s’est déroulée en présence notamment de plusieurs Chefs d’Etat et présidents des commissions de l’Union Africaine, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

M. Faye devient à 44 ans le cinquième et plus jeune président du Sénégal depuis son indépendance en 1960. Il succède pour cinq ans à Macky Sall, qui a dirigé le pays de 18 millions d’habitants pendant 12 années.

Dans son discours d’investiture, Bassirou Diomaye Faye a notamment préconisé « plus de solidarité » entre pays africains « face aux défis sécuritaires ».

Sur le plan africain, l’ampleur des défis sécuritaires (…) nous oblige à plus de solidarité », a-t-il souligné. « Je réaffirme l’engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l’intégration africaine », a-t-il dit.

Après avoir prêté serment, le Grand chancelier de l’Ordre national lui a fait porter au cou le grand collier de la grande maitrise de l’ordre national.

La passation de pouvoirs entre MM. Sall et Faye aura lieu dans l’après-midi au palais présidentiel à Dakar.

M. Bassirou Diomaye Faye a remporté le scrutin présidentiel du 24 mars dès le premier tour avec 54,28% des voix, loin devant le candidat Amadou Ba (35,79%).