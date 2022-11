Sekkouri: Le gouvernement s’engage à renforcer l’employabilité et l’autonomisation économique des femmes

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, a réitéré, jeudi à Marrakech, l’engagement du gouvernement de renforcer l’employabilité et l’autonomisation économique des femmes.

“Le gouvernement est résolument décidé à renforcer la participation des femmes au marché de l’emploi et à promouvoir l’entrepreneuriat féminin”, a souligné M. Sekkouri dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de la 69ème édition du Congrès des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM).

L’Exécutif est engagé, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à faire en sorte que la nouvelle Charte de l’investissement, notamment la composante relative à la petite entreprise, soit sensible au genre, et que l’emploi en tant que politique nationale soit sensible au genre, a-t-il relevé.

Dans ce sens, M. Sekkouri a indiqué que les efforts gouvernementaux ont pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’inclusion économique des femmes, notamment celles qui travaillent dans l’informel et qui ont été touchées de plein fouet par la pandémie du Covid-19.

“Il faut imaginer des solutions innovantes pour assurer l’inclusion économique des femmes”, a-t-il plaidé, soulignant que le but est d’atteindre 30% du travail féminin.

S’agissant des travaux de la 69ème édition du Congrès des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM), M. Sekkouri s’est félicité de la tenue de cette manifestation de grande envergure à l’échelle internationale à Marrakech, faisant savoir qu’elle regroupe plus de 300 femmes chefs d’entreprise leaders dans le monde.

Organisé cette année par l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) sous le thème “Une croissance durable plus forte ensemble”, le FCCM regroupe des personnalités parmi lesquelles : des Ministres, des Présidents de régions, des Maires et élus, des leaders d’organisation d’ONG, des Opérateurs économiques, des Bailleurs de fonds et Agences de coopérations au développement…, offrant à tous les participant(es) une opportunité d’affaires, de business et d’investissements.

Etalé sur deux jours, l’évènement propose un programme au format permettant des échanges et un Networking efficace : Plénières, workshop, exposition, les partenaires et exposants auront un espace ou présenter leurs services, leurs technologies ou leurs équipements…