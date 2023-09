Séisme au Maroc: « rouvrir l’espace aérien aux vols », le coup de bluff d’Alger

Le 9 septembre au lendemain du séisme qui a frappé le Maroc, le président algérien Abdelmajid Tebboune s’empressait d’annoncer qu’en signe de solidarité, l’Algérie a décidé de « rouvrir son espace aérien aux vols pour transporter l’aide humanitaire et les blessés. » Belle preuve de fraternité, diront certains. Dans la réalité, il n’en est rien. Juste un coup du bluff et un énième mensonge du régime algérien pour redorer son blason aux yeux de la communauté internationale.

Les Émirats arabes unis, qui ont organisé un pont aérien humanitaire pour fournir une assistance d’urgence aux victimes du terrible séisme, ont vu ainsi leurs avions humanitaires contourner l’Algérie pour atteindre Marrakech.

Et la supercherie va plus loin. Voilà que la presse algérienne fait écho d’une offre d’aide de l’Algérie que le Royaume du Maroc aurait accepté. Les médias précisent même que les préparatifs sont en cours pour acheminer les aides et les secouristes dans les régions touchées par le tremblement de terre, et citent la Télévision algérienne qui rapporte qu’Alger aurait mobilisé trois avions militaires en partance pour le Maroc.

Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d’envoyer des équipes de recherche et sauvetage: l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis. Ces équipes travaillent en parfaite coordination avec le staff marocain.