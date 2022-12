Sécurité nucléaire: AMSSNuR et l’ARSN de la Côte d’Ivoire signent un avenant au mémorandum d’entente

Le mémorandum d’entente porte sur l’échange d’informations techniques et la coopération dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, indique l’Agence dans un communiqué.

A cette occasion une délégation de l’ARSN, composée de son directeur général, Georges Alain Monneham, accompagné du sous-directeur des inspections et de la sous-directrice des affaires juridiques, a effectué une visite de travail à AMSSNuR.

Cette délégation a été accueillie par le directeur a.i d’AMSSNuR, Mounji Zniber, et des responsables de l’Agence qui ont fait des présentations sur AMSSNuR, son système d’information de gestion de ses activités métiers et sa stratégie de communication, ajoute la même source.

S’exprimant à cette occasion, M. Zniber a rappelé l’excellence des relations de coopération entre les deux pays amis et a réitéré la volonté et l’engagement d’AMSSNuR à partager l’expérience développée dans ses domaines de compétences avec l’ARSN.

Par la suite, les deux responsables ont procédé à la signature officielle de l’avenant au mémorandum d’entente entre les deux institutions.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties s’engagent à échanger les informations techniques et les expériences respectives en matière de la réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, de la préparation et de la conduite des interventions d’urgence radiologique et du renforcement des capacités en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

Ce mémorandum d’entente couvre également l’accompagnement dans la mise en œuvre des plans intégrés d’appui à la sécurité nucléaire, la conduite d’une étude environnementale des installations radiologiques, ainsi que la préparation et la conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des grandes manifestations publiques, souligne-t-on.

La signature de ce mémorandum qui témoigne de l’intérêt tout particulier qu’accorde AMSSNuR à la coopération africaine, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR pour la promotion du partenariat Sud-Sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, et ce, à travers l’échange d’informations techniques, le partage d’expériences et de bonnes pratiques, des visites scientifiques et d’experts, des exercices de simulation et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de projets et des études conjointes de coopération, ainsi que la mutualisation des équipements et des appareils nécessaires pour mener les activités de contrôle réglementaire dans les deux pays, conclut le communiqué.